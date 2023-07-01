Eskişehir’de bir binadan kopan sıva parçaları kaldırıma düşerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Odunpazarı ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Mustafa Kemal Atatürk Caddesi kesişiminde bulunan bir binadan kopan sıva parçaları, yol kenarında bulunan kaldırıma düştü. Yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düşen irili ufaklı sıva parçaları, kaldırımdan geçen birisinin olmamasından dolayı herhangi bir yaralanmaya neden olmadı.

Çevre esnafı, binalarda beklenmedik şekilde oluşan sıva sökülme olaylarının önüne geçilmesi için yetkililerin binaları daha sık denetlemeleri gerektiğini ifade etti.