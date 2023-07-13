Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Mustafa Vapurlu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katındaki evde kısa devre yapan elektrik kabloları yangına neden oldu. Alevler kısa süre içerisinde evin içerisine yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alt katlarda oturanlar kendilerini dışarı atarken 4’üncü katta dumandan etkilenen ve mahsur kalan 2 kişi itfaiye erleri tarafından balkona uzatılan merdivenle aşağıya indirilerek kurtarıldı. Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.