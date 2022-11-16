Bursa’da bir şahıs, girdiği bir binadaki tüm ayakkabıları pazar arabasına ve poşetlere doldurarak çaldı. O anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da bir şahıs, girdiği bir binadaki tüm ayakkabıları pazar arabasına ve poşetlere doldurarak çaldı. O anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs girdiği binada bulunan tüm ayakkabıları pazar arabasına ve poşetlere doldurdu. Taşımakta zorluk çekse de, binada bir tane bile ayakkabı bırakmayan şüphelinin bu anları güvenlik kameralarına yansıdı.