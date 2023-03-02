Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi tedavisi ve beslenmesi yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Osmaniye’de depremden en fazla etkilenen Esenevler Mahallesi, Şehit Astsubay Kemal Yapar Sokak’tan bulunan 2 katlı binanın birinci katından kedi sesi duyan vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri boş binadaki bulunan kediyi pencere sinekliğini keserek kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de hasar gören ve boşaltılan evde mahsur kalan kedi, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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