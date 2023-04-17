Deprem bölgesi Adıyaman’da acil yıkılacak olan binalar arasında yer alan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde bulunan bir binanın acil yıkılması kararı alındı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında bina aniden çöktü. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken çökme sırasında bölgeden geçen elektrik tellerinin binanın üzerine devrildiği ve elektrik akımının kapatılmadığı anlaşıldı. Binanın tamamen çökmesiyle birlikte iş makineleri de tozların arasında kayboldu.