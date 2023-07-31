Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarlı olan binaların yıkılmaya başlanması ile birlikte asbest ve akciğer hastalığı sorunları baş göstermeye başladı. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, inşaat tozuna bağlı olarak kısa veya uzun vadede solunum yolu hastalıklarıyla karşılaşabileceğini, bölgede bulunanların kronik akciğer hastalıklarının tetiklenebileceğine dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısı dinmezken, depremde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Hasarlı binaların yıkımında çok miktarda toz atmosfere dağılıyor. Bu da sağlık açısından ciddi risk oluşturuyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan inşaat tozuna bağlı olarak kısa veya uzun vadede solunum yolu hastalıklarıyla karşı karşıya kalmanın ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekti.Yıkım olan bölgede bulunanların kronik akciğer hastalıklarının tetiklenebileceğini belirten Dr.Karakan, bu konuda uyarıda bulundu.

“Akciğer hastalıklarını tetikleyebilir”

Depremin ardından enkaz yığınlarında meydana gelen tozlarda astbest olabileceğini ve bunların çok önemli hastalıklara yol açabileceğini belirten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, “Depremin ardından hasarlı binaların yıkımında çok miktarda toz atmosfere dağılıyor. Enkaz çalışanları, birinci derecede bu tozlara maruz kalıyor. Bu tozların içerisinde asbest olabilir ama asbest yoksa bile diğer tehlikeli maddeler var. Bunlar ortama yayılıyor ve hastalıklara yol açıyor Tozların yayılması ile çevre ve halk sağlığı sorunu ortaya çıkıyor. İnşaat tozunun solunması, bazı mantar enfeksiyonlarının akciğerde yerleşmesine neden olabiliyor. Bu nedenle özellikle kronik bronşit, KOAH, astım sorunları olanlar, olabildiğince tozlu ortamlardan uzak durmalı. Çünkü soludukları tozlara bağlı olarak kalıcı mantar enfeksiyonları oluşabilir” dedi.

Yıkım alanında çalışan insanlara maskeler verilerek alan içerisindeki tozu solumasının önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Dr. Karakan, “Sağlıklı kişilerin de bu tür tozları solumaları bazen duyarlı kişilerde astım atağı veya tıkanmaya neden olabilir. Genelde bu tür tozlara uzun süre maruz kalındığı zaman bunlar akciğerde birikerek meslek hastalığı dediğimiz ‘pnömokonyoz’ gibi hastalıklara neden olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Yıkım alanında çalışanlar mutlaka toz maskesi takmalı. Maske asbest liflerini solunmasını engeller. Yıkımın olduğu alandaki insanlara da maske dağıtılmalı. Çünkü asbest ciddi sıkıntılara neden olabilir. Asbeste bağlı hastalıklar, akciğer zarında sıvı birikmesi, akciğeri saran zarın kalınlaşması ve kireçlenmesi, akciğer dokusu içerisinde absest liflerinin birikmesi, akciğerleri ve karın boşluğunu saran zarın kanseri (mezotelyoma) ve akciğer kanseridir” diye konuştu.