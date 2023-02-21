Hatay’da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Misafirhanesi yıkıldı, binanın yangın merdiveni ise ayakta kaldı. İlginç görüntü, dron kamerasına yansıdı.

Hatay’da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Misafirhanesi yıkıldı, binanın yangın merdiveni ise ayakta kaldı. İlginç görüntü, dron kamerasına yansıdı.

Hatay’da dün 3 dakika arayla gerçekleşen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki 2 deprem, hasarlı birçok binanın yıkılmasına neden oldu. 6 Şubat’ta yaşanan ilk depremde hasar gören Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin 7 katlı misafirhanesi de tamamen yıkıldı. Misafirhane binası yıkılırken, yangın merdiveninin ayakta kalması ilginç görüntüler oluşturdu. Ayakta kalan yangın merdiveni, dron ile görüntülendi.