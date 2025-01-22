Bolu’da 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 vatandaşın ise yaralandığı yangınla ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Daire Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, benzer durumlarda yapılması gerekenleri anlattı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de önceki gece çıkan yangın faciaya dönüşmüş, sömestir tatilinde doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen, 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirirken 51 kişi yaralanmıştı..

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, Bolu’daki yangın hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu ve benzeri yangınlarda dumanın bina içerisine ve üst katlara yayılımının kolay olduğuna değinen Çeliksoy, benzer durumlarda karşılaşılması durumunda yapılması gerekenleri aktardı.

“Mevcut kapalı mekanları ve odaları terk etmemeliler”

Yangınla alakalı İtfaiye Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, “Bu tür büyük yangınlarda alevin etkisiyle beraber oluşan dumanın mevcut bina içerisine ve yukarıya doğru yayılımı son derece kolay olmakta. Dolayısıyla vatandaşlarımıza bu tür bir durumda tavsiyemiz, mevcut kapalı mekanları ve odaları terk etmemeleri. Burada hava alacak kapı altı ve pencere kenarları olabilir. Bu tür yerleri de ellerinde bulundurdukları her türlü eşya ile kapayıp, oradaki oksijen seviyesini sabit tutacak şekilde kendilerini koşullandırmaları ve en kısa zamanda kurtarılmayı beklemeleri çok akıllıca olacaktır” dedi.

“Sistemin faal olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir”

Yangın sensörlerinin bakımının ve işlevinin önemi hakkında da konuşan, Başkan Çeliksoy şöyle konuştu;

“Yangın sensörleri alarm sistemi olarak da düşünülebilir. Bunlar hem içeride bulunan vatandaşları hem de o binanın yönetimini uyardığı için müdahaleye maruz bırakabilecek önlemlerin en kısa zamanda alınmasını kolaylaştırır. Zaman zaman tatbikatlarla ve belirli aralıklardaki denemelerle bu sistemin faal olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Bununla ilgili varsa birtakım sıkıntıların giderilmesi anlamında çalışmaların rutin olarak yapılması doğru olacaktır.”