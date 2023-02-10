Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sırasında evlerinin bulunduğu 4. kattan biranda kendini caddede bulan 37 yaşındaki Tuba Saçmalı, şimdi enkaza dönen evinin karşısında kocası ve oğlunu umutla bekliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sırasında evlerinin bulunduğu 4. kattan biranda kendini caddede bulan 37 yaşındaki Tuba Saçmalı, şimdi enkaza dönen evinin karşısında kocası ve oğlunu umutla bekliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler 10 ilde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, on binlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi’nde bulunan Emek Apartmanı’da ilk depremde çöktü. Yıkılma sırasında 4. katta ikamet eden Tuba Saçmalı ise 8-10 adım attıktan sonra kendini cadde de buldu. Hastanede tedavisi yapılan Saçmalı, enkaza dönen evinin karşısına gelerek, eşi Emrullah ile oğlu Mustafa’nın enkazdan çıkarılması için beklemeye başladı.

İlk sallantı olduğunda kalktığını eşi ve oğluna seslendiğini belirten Tuba Saçmalı," Oğlumun yanına döndüm her yer biranda karardı. Biranda sıyrıldım, yine de evin içinde sırtımdan bir şey kayıyor sanıyordum, 8-10 adım attım ışık arıyorum, caddeye çıktım. Nasıl çukur oldu da girdim hala bilmiyorum" dedi.