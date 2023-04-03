Eskişehir’de işlek bir caddedeki yüksek katlı binanın çatısında kırılan ve düşmek üzere olan taş parçası çevre esnafını kaygılandırdı.

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde eski olduğu bilinen ve çatısının köşesi kırılan bina, yoldan geçen vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Endişelenen çevre esnafı, düşmek üzere olan taş parçasının vatandaşlara gelmemesi için binanın önüne şerit çekerek önlem aldı. Çatıdaki taş parçasının neden kırıldığı bilinmezken, bölgedeki vatandaşlar geçtiğimiz günlerde bir benzer olayın daha yaşandığını ve eski binalarla ilgili kaygılı olduklarını aktardı. Caddedeki işletme sahipleri eski binalar için yeni tedbirler alınmasını beklerken, bahsi geçen binanın çatısındaki kırılan yer sabah saatlerinde onarıldı. Çatısı tamir edilen binanın diğer köşesinde de aşağıya düşebilecek bazı taş parçaları olması dikkatleri çekerken, eski binaların ne kadar güvenli olduğu sorusu tekrar akıllara geldi.