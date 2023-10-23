Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde 976-1001 yılları arasında kilise olarak inşa edilen ve 19. yüzyılda camiye çevrilen Taş Camii, zamana meydan okuyor.

Erzurum şehir merkezine yaklaşık 85 kilometre uzaklıktaki Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan tarihi Taş Camii, çevresindeki doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerine güzel vakit geçirme imkanı sunuyor. Bagratlı Kralı III. David tarafından 976-1001 yılları arasında inşa edilen Meryem Ana ya da Haho Kilisesi, 19. yüzyılda camiye dönüştürülerek "Taş Camii" ismini aldı. Aslan, boğa, kartal, grifon kabartmaları da bulunan cami, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Bağbaşı halkı tarafından özenle korunan Taş Camii, özellikle cuma günleri cemaatle dolup taşıyor. Cami yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Taş Camii görevlisi Ömer Faruk Umut, tarihi eserin hem dini bir ibadet yeri olarak hem de kültürel bir zenginlik olarak bugün hala ayakta durduğunu ifade ederek, “Burada ziyaretçilere benzersiz bir tarih ve sanat deneyimi sunuyor” dedi.

Kapalı Yunan haçı ile bazilika planının birleştirilmesiyle oluşturulan yapının iç mekanındaki kabartmalarda ise aslan, boğa, kartal, grifon gibi figürler yer alıyor. Ayrıca iç mekânın duvarları ve özellikle apsis, yapımı döneminde İncil’den alınan sahneleri içeren ve Hz. İsa ile Meryem’i tasvir eden fresklerle süslendi. Kilisenin apsis bölümünün üzerinin kule şeklinde yükseltildiği görülürken, yapının içine yuvarlak kemerli bir kapıdan giriliyor.