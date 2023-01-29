Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü’nde, bin yıllık gelenek olan "Bocuk Gecesi" ilginç görüntülere sahne oldu.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü’nde, bin yıllık gelenek olan "Bocuk Gecesi" ilginç görüntülere sahne oldu.

Korona virüs pandemisi sebebiyle yapılamayan geçtiğimiz yılarda yapılamayan "Bocuk Gecesi" Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkı işbirliğinde Çamlıca Kültür ve Sanat Evi önünde gerçekleştirildi.

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve daha bir çok ilden gelen yüzlerce vatandaş Keşanlılar ile birlikte yüzlerini boyayıp çeşitli maskeler takarak doyasıya eğlendi. Tarihi çok eskilere dayanan Balkan geleneğini sürdüren vatandaşlar, birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu.

Bocuk Gecesi’nde beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan yüzlerce insan, sokaklara çıkıp pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Makyaj ve köstüm yarışmalarının da yapıldığı karnavalda renkli anlar yaşandı.

Yoğun katılım sağlayan vatandaşlar etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler

"Bocuk Gecesi"

Bocuk Gecesi’nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor.

Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. ?Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.