Başiskele’de 28 Şubat Postmodern Darbesi sonrası yaşanan karanlık süreci anlatan "Bin Yıl" oyunu sahnelendi. Duygusal anların da yaşandığı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Başiskele Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sahnelenen oyuna, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye’nin yaşadığı en karanlık süreçlerde yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme alınan Bin Yıl adlı yetişkin tiyatro oyunu, ikinci kez Başiskele’de sahnelendi. Geçen yıl da büyük beğeniyle izlenen tiyatro otunu yine beğeniyle izlendi. İki tiyatro oyuncusunun sahneledikleri bir oyunun 28 Şubat kararlarına aykırı olmasından dolayı hapse düşmesini ve hapiste de Hakk’ı ve doğruyu anlatmaya devam etmelerini konu alan oyu, o karanlık dönemleri bir kez daha izleyiciye hatırlattı.

Türkiye tarihinin kara lekelerinden olan 28 Şubat 1997’de demokrasiye vurulan darbenin etkisinin bin yıl süreceği iddialarına binaen Bin Yıl adı verilen tiyatro eseri, kara mizah tarzıyla izleyicileri hem güldürdü hem de düşündürdü. Duygusal anların da yaşandığı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.