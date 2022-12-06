Siirt’te sanayi ustaları, sürücüleri kışlık bakım yapmaları hususunda uyardı. Oto tamir ustası Ferhat Tekin, şoförlerin bin liralık ödemekten kaçıp 20 bin TL masrafla karşı karşıya kalabileceklerini belirterek bu konuda vatandaşları uyardı.

Siirt’te sanayi ustaları, sürücüleri kışlık bakım yapmaları hususunda uyardı. Oto tamir ustası Ferhat Tekin, şoförlerin bin liralık ödemekten kaçıp 20 bin TL masrafla karşı karşıya kalabileceklerini belirterek bu konuda vatandaşları uyardı.

Siirtli oto tamir ustaları, kışın bastırmasını beklemeden araç bakımının yaptırılmasını önerirken, kış bakımlarını zamanında yaptırmalarının karşılaşabilecekleri bazı olumsuzlukları engelleyeceğini belirtti.

Araç sahiplerinin kışlık bakımlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Ferhat Tekin, sürücülerin antifriz, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Tekin, “Önümüz kış, kış bakımlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Kışlık lastiklerimizi yazlık lastiklerimiz ile değiştirmemiz gerekiyor. Antifrizi kontrol ettirmeniz gerekiyor, bu bölgemizde en aşağı eksi 20 derece olması gerekiyor. Önümüzde don var, kar var kışlık bakımlarımızı, kalorifer peteklerimizi, radyatörümüzü muhakkak kontrol ettirmemiz gerekiyor. Periyodik bakımlarımızı sanayi esnafına gidip kontrol ettirmemiz gerekiyor, aksi takdirde maddi hasar meydana gelecektir. Motor patlar, donmadan dolayı radyatörümüz zarar görür, aracımız yolda kalır. Yapacağımız bin liralık bakım aracımızın 20 bin liralık hasarını karşılayabilir. 20 bin liralık masrafı kurtarabilecektir” dedi.