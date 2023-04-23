Sivas’ta doğada kendiliğinden yetişen ve bin bir zahmetle elle tek tek toplanan Madımak’ın faydaları saymakla bitmiyor.

Sivas’ta adına türküler dahi yazılan ve sağlığa birçok faydası olduğu bilinen Madımak, baharın gelmesiyle Sivas’ın Hafik ilçesi Yeniköy’ünde yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar tarafından hasat edilmeye başlandı. Doğada kendiliğinden yetişen ve yabani otların arasından özenle seçilen Madımak, Sivaslı kadınların bin bir emeğiyle elle tek tek toplanıyor. Sivaslıların lezzetinden vazgeçemediği bu bitkinin faydası ise saymakla bitmiyor. Başta kan şekerinin dengelenmesi olmak üzere vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, grip, idrar sökücü özelliği ve ishal gibi birçok sağlık sorunlarına iyi geldiği düşünülüyor. Nisan ayında hasadına başlanan bu bitki haziran ayının sonlarına kadar toplanabiliyor.

"Doğada kendiliğinden yetişiyor"

Hafik Yeniköy sakinlerinden Keziban Koç, madımağı tek tek topladıklarını ifade ederek, “ Şuan Madımak topluyoruz. Madımak zamanı geldi. Mayıs ayında toplanmaya başlar haziran ayının sonlarına doğru toplanması biter. Tek tek topluyoruz. Madımak’ın çorbası sevilir. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Topluyoruz, götürüp ayıklıyoruz. Kuruması için seriyoruz. Kışında yemeğini yapıyoruz” dedi.

Otların arasından toplanıyor

Başka bir Yeniköy sakini ise Madımak’ı otların arasından topladıklarını söyleyerek, “Toplaması zahmetli. Kolay bir iş yok emek olmadan yemek olmuyor. Teker teker topluyoruz. Dondurucuya koyuyoruz, kurutuyoruz. Bol olursa günde 10-15 kilo toplayabiliyoruz. En iyi madımak bu dönemde oluyor. Otların arasından topluyoruz" diye konuştu.