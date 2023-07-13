Kastamonu’nun Cide ilçesinde, içerisinde kullanılan “boy otu” ve “darak otu” ile diğer tarhanalardan ayrılan Cide tarhanası coğrafi işaret ile tescillendi.

Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya’daki geniş bir coğrafyada çeşitli yapım şekilleriyle görülen tarhana için Kastamonu’nun Cide ilçesinde coğrafi işaret alındı. Cide Yerel Eylem Gurubu ile Kastamonu Üniversitesinin destekleriyle Cide Kadın Girişimciler ve Üreticiler İşletme Kooperatifi’nin 24 Haziran’daki tarihli başvurusu neticesinde “Cide tarhanası” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. Cide tarhanası ile birlikte Kastamonu’daki coğrafi işaretli ürün sayısı 32’ye yükseldi. Cide ilçesinde ise daha önce Cide ceviz helvası da coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmişti.

Yoğurt, kurutulmuş nane, buğday unu, kurutulmuş kırmızı biber, yeşil biber, isteğe göre kıyılmış soğan kullanılan Cide tarhanası, hamur haline getirilen harcın bir hafta bekletilmesi ile yapılır. Cide tarhanasını diğer tarhanalardan ayırmasını ise Cide yöresinde çok fazla bulunan “boy otu” ve “darak otu”nun kullanılması sağlıyor.

“Tescil bekleyen iki tane daha ürünümüz bulunuyor”

Tescillenmesi için iki tane daha ürünlerinin beklediğini söyleyen Cide Yerel Eylem Gurubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kaptan, “Cide Yerel Eylem Gurubu Derneği olarak faaliyetlerimizde yer alan bölgesel, kültürel ve doğal kaynaklar tabanlı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi başlığından yola çıkarak Cidemizde kurulan ilk kadın kooperatifi olan Sınırlı Sorumlu Cide Kadın Girişimciler ve Üreticiler İşletme Kooperatifi’yle birlikte hareket ederek ve yine partnerimiz olan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile bir coğrafi işaret sürecine başladık. Burada yine kooperatifimizdeki hanımlarımızın sayesinde bu ürünün ayırt edici özelliği nedir, geleneksel olarak bugüne nasıl gelmiştir. Kastamonu Üniversitesi ile Cide’de tarhana üretimi yapan hanımlarımızı buluşturduk ve yapılan çalışmalar neticesinde ücretlerini bizler, dernek olarak karşılamak üzere Türk Patent Kurumuna başvuruda bulunduk. 1 yılı aşkın süreçte incelemeler sürdü. Cide tarhanasının coğrafi işaret almasına izin verildi. Bizler bundan gurur duyuyoruz. Dernek olarak yine Cide’miz için iki tane daha tescil başvurumuz bulunuyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu başvurularımız olumlu sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Şu anda Cide ceviz helvası ile birlikte Cide Tarhanası da coğrafi işaret belgesi almış oldu. Fakat diğerlerini de tescillenince iki tane coğrafi işaretli ürün olan ilçemizde bu sayıyı dörde çıkartmış olacağız. Kastamonu’da da 29 olan coğrafi işaretli ürün sayısı 30’a yükselmiş oldu. İnşallah iki tane daha coğrafi işaret alınca bu sayıyı 32’ye yükselteceğiz” dedi.