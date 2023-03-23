DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde Ormancılık Günü ve Haftası’nda vatandaşlara ücretsiz olarak bin adet Ihlamur fidanı dağıtıldı.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yığılca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve içinde bulunduğu Orman Haftası etkinliklerinde de ilçe merkezinde vatandaşlara 1000 adet Ihlamur fidanı dağıtıldı.

Ücretsiz olarak dağıtılan fidanlara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterince fidanlar kısa sürede tükendi.