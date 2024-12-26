SASKİ, Maltepe Mahallesi’nin üst kesimlerinde oluşan basınç meselesi çözüme kavuşturmak adına pompa yenileme çalışmasını sabahın erken saatinde başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı Maltepe Mahallesi’ne basınç meselesinden dolayı yetersiz şekilde ulaşan içme suyu meselesine çözüme kavuşturuyor. Bölgede erken saatlerde başlayan çalışmalar kapsamında içme suyu deposuyla entegre şekilde çalışan pompa yenileniyor. İçme suyu hatlarına su ileten pompanın yenilenmesi ile birlikte bin abonenin meselesi kalıcı şekilde çözüme kavuşacak.