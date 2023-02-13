Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Glutensiz Bir Başka Kafe, depremin ilk gününden bu yana çölyak hastaları için ekmek üretiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Glutensiz Bir Başka Kafe, depremin ilk gününden bu yana çölyak hastaları için ekmek üretiyor.

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Glutensiz Bir Başka Kafe, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen deprem sonrası, çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretimini sürdürüyor. Bu çerçevede çevre iller ve ilçeler dahil olmak üzere bin 960 kişiye ücretsiz ekmek dağıtan kafede, şimdiye kadar 7 bin 240 ekmek üretildi.

Kafede depremzedelerin konaklama ihtiyacı da gideriliyor

Glutensiz Bir Başka Kafe’de Salon Şefi olarak görev yapan Semih Pamuk, ekmek üretiminin yanı sıra depremzedelerin barınma ihtiyacına da cevap verdiklerini belirterek, “Kafemizde şu an 65 depremzedemiz konaklıyor. Konaklayan vatandaşların yemesinden içmesine birçok ihtiyacı Gaziantep Büyükşehir tarafından gideriliyor” dedi.

Çölyak hastası olan babası için Glutensiz Bir Başka Kafe’ye gelen depremzede Savaş Kuruçınar, “Kafede çölyak hastaları için gerçekleştirilen hizmet, bana göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu en güzel hizmetlerden bir tanesi. Burada günlük ekmek üretiliyor ” diye konuştu.