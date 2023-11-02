Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan bin 950 metrelik 8 Ağustos Tüneli’nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Bitlis Belediyesine ait aracın karayolları aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Gerekli önlemlerin alındığı tatbikatta, kaza yapan araca ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra AFAD ekiplerine haber verilerek, araç içerisinde sıkışan yaralıların çıkarılma işlemi gerçekleştirildi. Yaralılar, ekipler tarafından kurtarılıp, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra olay yerine gelen ambulanslara teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü koordinesine gerçekleştirilen tatbikata UMKE, 112 Acil Komuta Servisi, Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Cenaze Nakil Birimi, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Karayolları, UMKE, 112 Acil Çağrı Merkezi, bazı STK’ların arama kurtarma ekipleri katıldı.

Tatbikattan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan UMKE ve 112 Acil Çağrı Merkezi Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, “Bilindiği üzere ilimizin coğrafi yapısından ötürü şehirler arası kara yolları güzergahında ulaşımın sağlanması noktasında çok sayıda tünelin bulunması, bu tünellerde meydana gelebilecek olan yaralanmalı trafik kazalarında görev alacak kurumların organize çalışabilmesi amacıyla tünel içi trafik kazası tatbikatı yapılması önem arz ediyordu. Bugün 8 Ağustos Tüneli’nde çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatını paydaş kurumlarımızla birlikte gerçeğe yakın icra ettik. Yaklaşık 16 araç ve 48 personel bu tatbikata katılım sağladı. Senaryo gereği tünel içerisinde ağır tonajlı araca (kamyon) arkadan çarpan ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu trafiğe kapatmıştır. Çağrı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerimiz yönlendirildi. Kaza sonrası yangın ve araçta sıkışanların bulunması sebebiyle UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinden de ayrıca yardım talep edildi. Yine Karayolları Tünel Bakım İşletme Şefliği ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de gelip tünelin diğer tüpünden trafiği geliş gidiş olarak akmasını sağladılar. UMKE ve AFAD ekiplerinin sıkışan yaralıları çıkarmasının ardından, ilk müdahalelerini gerçekleştirerek uygun sağlık tesislerine naklini sağladık” diye konuştu.

Daşdemir, son 9 ayda 864 trafik kazasına cevap verdiklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sebeple bu tatbikatların önem arz ettiğini düşünüyoruz. Özellikle bize bu tatbikatta destek veren paydaş kurumlara teşekkür ederiz.”

Tatbikata katılan Hizan Arama Kurtarma (HAKUT) Başkanı Şerif Ekinci ise HAKUK olarak 2013 yılından beri faaliyet gösterdiklerini ifade etti.