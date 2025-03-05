Adana’da bin 936 polisin ‘Huzur ve Güven’ uygulaması için sokakta olduğu sırada 2 kardeş küfürleşme yüzünden bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayetlerin ardı arkası kesilmeyen Adana’da geçtiğimiz günlerde, terör, narkotik, asayiş, özel harekât polislerinin de aralarında bulunduğu bin 936 polisin katılımıyla ‘Huzur ve Güven’ uygulaması düzenlendi.

Uygulamanın yapıldığı sırada Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde cinayet yaşandı. A.T.(24), arkadaşları A.E.D.(16) ve ağabeyi M.D.(17) ile tartıştı. Tartışmada kardeşlerin küfür ettiğini öne süren şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda iki kardeş ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen ağabey ver kardeşi kurtarılamadı.