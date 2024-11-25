Kırıkkale’deki Dinek Dağı’nda, mevsimin ilk kar yağışıyla oluşan masalsı güzellik havadan görüntülendi.

Balışeyh ilçesindeki bin 744 rakımlı Dinek Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaz gelinliğini giydi. Atlı Safari ve Doğa Parkı’nda dronla kaydedilen görüntüler, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Tesis ziyaretçileri, karın keyfini çıkarırken eşsiz manzaraya karşı salıncakta sallanarak unutulmaz anlar yaşadı. Dinek Dağı, karla kaplanan doğal dokusuyla ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Doğada zaman geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası haline gelen bölge, piknik yapmak isteyenlerin de vazgeçilmez adresi oldu.

"Özlediğimiz kar erken geldi"

Tesis görevlisi Fatih Kayabaş, kar yağışının mutluluğunu dile getirerek, "Burası bin 744 rakımlı Dinek Dağı. 2 yıldır kar yağmıyordu, bu yıl özlediğimiz kar erken geldi. Eğlenmek, kar görmek, kafa dinlemek isteyen herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

"Ailemle kar keyfi yaşadık"

Kent merkezinden ailesiyle birlikte gelen Mustafa Kandemir ise, "Yılın ilk karını görmek için buraya geldik. Harika bir manzara var, keyfini çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.