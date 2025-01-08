120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik bin 616 yeni doktor ataması gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 616 yeni hekimin atamasının yapıldığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Bin 616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.