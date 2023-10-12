Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bulunan ve dünyanın meyve veren en yaşlı ağacı unvanına sahip bin 600 yıllık anıt ağaç, dünya genelinde yaşanan kuraklığa inat dallarını zeytinlerle doldurdu.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bulunan ve kimi tahminlere göre 2 bin yıllık olduğu düşünülen ancak yapılan araştırmalar neticesinde yaşının bin 662 olduğu belirlenen anıt ağacı dallarını zeytinlerle doldurdu. Dünya genelinde özellikle zeytinciliği etkileyen kuraklığa meydan okuyan bin 600 yıllık anıt ağaç Trilye, Edremit, Aydın Memecik ve Uslu cinsi olmak üzere 4 farklı türde meyve veriyor. Dünyanın en yaşlı üçüncü ağacı ve meyve veren en yaşlığı ağacı olma özelliğine sahip anıt ağaçtaki zeytinler Kırkağaç Ziraat Odası organizasyonunda Kırkağaç Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cihan Doğan ve ağacın sahibi Mehmet Adıgüzel tarafından hasat edildi.

“Çevredekiler ağacı köklememi istedi ama ben köklemek istemedim”

Anıt ağacın bulunduğu zeytin bahçesinin sahibi Mehmet Adıgüzel, bahçeyi yaklaşık 30 yıl önce aldıktan sonra çevresindekilerin ağacı köklemesi yönünde tavsiyelerinin bulunduğunu ancak kendisinin köklemek istemediğini belirterek “30 yıl önce bu bahçeyi almıştım. Tarihini bilmiyordum. Bu ağacı ihtiyar olduğu için köklememi istediler ama ben köklemek istemedim. O da tarihi oldu. Ağacın meyve vermediği senesi yok” dedi.

Böylesi bir ağaca sahip oldukları için ilçe adına gurur duyduklarını söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Böyle bir anıt ağaca sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Kırkağaçlılar olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Tanıtım konusunda eksiklerimiz var. Yeteri kadar tanıtamadık. Ya da biz tanıttık insanlar fark edemedi. Ben istiyorum ki buraya her yıl turlarla en azından tarım turizmi konusunda gelsin istiyoruz. Bin 600 yaşında olduğu söyleniyor ama Hollandalı bir bilim insanı ağacık kabuklarından örnekler alarak ozon testi yapıyor. Yapılan testler sonucu bu ağacın 2 bin 16 yaşlarında olduğu ortaya çıkıyor. Buradan yetkililer bizim sesimizi duyarsa Ziraat Odası Başkanlığı olarak bunu yaptırma gücümüz yok. Üniversitelerden yetkililer gelerek ozon testi yapabilirlerse bu ağacın gerçek yaşı meydana çıkar. Tanıtım konusunda eksiklerimiz var. Özeleştiri yapmak gerekirse de en büyük eksik Ziraat Odasının diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Gençlere taş çıkarırcasına meyve veriyor”

Bu yıl yaşanan rekolte kayıplarına inat bin 662 yaşındaki ağacın genç ağaçlara taş çıkarırcasına meyve verdiğini söyleyen Başkan Özarı, “4 çeşit zeytin meyvesi var ağacımızın üzerinde. Trilye, Edremit, Aydın Memecik ve Uslu cinsi meyveler var. Gördüğünüz üzere bu sene zeytinlerde bir rekolte düşüklüğü var. Ancak anıt ağacımız diğer genç ağaçlara taş çıkarırcasına yıllara meydana okuyarak ‘Ben hala ayaktayım’ diyor” dedi.

“Bölgemiz Türkiye açısından zeytinin anavatanı diyebiliriz”

Dünyanın meyve veren en yaşlı ağacına sahip oldukları için Kırkağaç’ın zeytinciliğin anavatanı sayılabileceğini söyleyen Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, “Anıt zeytin ağacımız 2011 yılında bin 650 yaş olarak yaş tespiti yapıldı. Şu anda ağacımız bin 662 yaşında. Ağacımızın üzerinde Gemlik, Edremit, Uslu ve Aydın Memecik çeşitleri bulunmakta. Ağacımız yıllara meydan okuyor. Gayet verimli bir ağacımız. Her yıl düzenli olarak yaklaşık 200 kilogram civarında ürün veriyor. Ağacımızın etrafında bölgede yine aynı yaşlara yakın anıt ağaçlar bulunuyor. Bölgemiz Türkiye açısından zeytinin anavatanı diyebiliriz. Bin 662 yaşındaki bu zeytin ağacımızın bakımlarını, budamasını ve beslemesini yapıyoruz. Ağacımızın sağlıkla bizden sonraki nesillere taşınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Ağacın yıllara meydan okuduğunu söyleyen Doğan, “Kuraklık ve ilk bahardaki aşırı soğuklar nedeniyle bölgemizdeki zeytin ağaçlarında verim bu sene az. Ancak anıt ağacımız yıllara meydan okuyarak mahsul veriyor” diye konuştu.