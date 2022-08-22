3 kadın, 6 erkek antrenör eşliğinde toplamda bin 500 sporcunun katılımı ile devam eden yüzme antrenmanlarında sporcular yüzme tekniklerini öğreniyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği koordinesinde Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi dahilinde haftanın 6 günü yüzme idmanları sürüyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi dahilinde antrenmanlar devam ediyor.

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