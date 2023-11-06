AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı Kozlu’da yapılacak olan spor kompleksinin inşa edileceği sahayı heyetle birlikte gezdi.

AK Parti heyeti, bin 500 kişilik spor kompleksi yapımının ihalesinin yapılarak 57 milyon 867 bin lira bedelle sözleşme imzalandığını, yatırımın Zonguldak’a spor anlamında değer katacağını ve ulusal ile uluslararası müsabakalara, Zonguldak’ın ev sahipliği yapacağını vurguladı. Saha gezisinin ardından açıklamalarda bulunan Muammer Avcı “5 Haziran 6.2023 tarihinde ihalesi yapılan, 10.10.2023 tarihinde 57.867.000,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanan; 4.723,70 metrekare inşaat alanı üzerine, 1 adet bin 500 seyirci kapasiteli ulusal ve uluslararası organizasyonlara uygun (hentbol, basketbol ve voleybol) müsabaka salonu, 1 adet Basketbol - Voleybol antrenman salonu, 5 adet bireysel antrenman salonu ve 10 adet soyunma odasının yapılacağı Spor Kompleksinin inşa edileceği sahayı, heyetimiz ile birlikte gezdik. Tamamlandığında spor alanında Zonguldak’ımızı ileri taşıyacak yatırımın, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum “ dedi.

İnşaatın yapılacağı alanı gezen heyet, yerinde incemeler yaparak sonbilgilerialdı.