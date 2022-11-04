Büyükçekmece Belediyesi’nce istihdama yönelik olarak hayata geçirilen “İşveren-İşgören Buluşması” eleman arayan firmaların yetkilileri ile iş arayan yüzlerce işsizi 7’inci kez buluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesi’nce istihdama yönelik olarak hayata geçirilen “İşveren-İşgören Buluşması” eleman arayan firmaların yetkilileri ile iş arayan yüzlerce işsizi 7’inci kez buluşturdu.

Türkiye’de son yıllarda artan işsizlik oranları her geçen gün tırmanırken, Büyükçekmece Belediyesi iş arayanlar ile eleman arayan işletmeleri bir araya getirerek işsizler ve eleman arayan işletmeler arasında köprü kuruyor. Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı’nda kurulan stantlarda eleman arayan 55 firmanın insan kaynakları yetkilileri ile bin 500 işsiz bir araya geldi. Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde kurulan istihdam merkezine başvuru yapan vatandaşların; ilk etapta kariyer planlaması ve yapabileceği işler belirleniyor. Ardından da bölgede faaliyet gösteren işletmeler ve iş arayanlar ile iletişime geçilerek işveren işgören buluşmasına davet ediliyor. Kurulan stantları ziyaret eden iş arayan vatandaşlar pozisyonlarına uygun eleman arayan işletmelerin insan kaynakları yetkilileriyle iletişime geçerek yüz yüze görüşme imkanı buluyor. 2 gün sürecek olan işveren işgören buluşmasının sonunda iş arayan yüzlerce vatandaşın bölgedeki işletmelerde istihdam edilmesi bekleniyor.

İş arayan da eleman arayan da memnun

Büyükçekmece Belediyesi’nce 7’incisi gerçekleştirilen işveren ve işgören buluşmasına katılan firma yetkilileri ve iş arayan vatandaşlar belediyenin sağladığı bu hizmetten son derece memnun.

Nejat Aslım: “Şirketin işveren vekiliyim. Aynı zamanda mali işler müdürüyüm. Şirketimiz kendi konumunda 42 yıldır hizmet vermekte. Büyükçekmece Belediyesi istihdam ve işçi bulma konusundaki bize göstermiş olduğu yardımlardan dolayı öncelikle teşekkür ederim. Daha önceki çalışmalarda da istihdam ofisinde aynı destekleri aldık. Bugün burada biz fabrikamıza niteliksiz, vasıfsız işçi arıyoruz.

Bunun ile ilgili de görüşmelerimizi yapıyoruz. Tekrardan belediye başkanımıza ve diğer yardımcılarına teşekkür ederiz. Şu anda iş görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim 10 taneye yakın, 15 taneye yakın görüşmemiz oldu. Olumlu geçti. Yarın da devam edecekmiş. Bunun için de yarın da burada olmayı düşünüyoruz.”

Tuğba Köseoğlu: ‘’İki yıl önce mezun oldum. Ameliyathane Hizmetleri cerrahi tekniker. İki yıldır iş bulamıyorum. Şansımı tekrar denemek için geldim burada iş başvurusunda bulundum."