Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Kars’ta iki okulda çocuklara kışlık mont dağıttı.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Kars’ta iki okulda çocuklara kışlık mont dağıttı.

Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 2013 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘Kardeşim Üşümesin’ çerçevesinde Kars’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği ihtiyaç sahibi köy okullarına ulaştı. Bin 467 kilometre yol katedilerek ulaşılan Esenkent İlkokulu ve Çığırgan Ortaokulu’nda tüm çocukların kışlık mont ihtiyacı karşılandı.

UEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova dışında çağrı merkezinin bulunduğu Kars’ın da içinde bulunduğu iyilik hareketi her yıl büyüyerek devam ediyor.