29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü etkinliklerinde Kocaeli’de bin 380 kişi aynı anda zeybek oynarken çevredeki vatandaşlar şaşkına döndü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü etkinliklerinde Kocaeli’de bin 380 kişi aynı anda zeybek oynarken çevredeki vatandaşlar şaşkına döndü.

Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü yurdun dört bir yanında olduğu gibi Kocaeli’de de coşkuyla kutlandı. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda bin 380 kişi aynı anda zeybek oyandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de eşlik ettiği organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Kent meydanını dolduran kalabalık adeta mest etti. Zeybek gösterisinin yanı sıra kalabalığın oluşturduğu Türkiye haritası ve Mustafa Kemal Atatürk motifleri ise havadan görüntülenirken büyük beğeni topladı.

"Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun nice 99 nice 1000 yıllara"

Vatandaşların bayram coşkusunu hep birlikte yaşamaları için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu vatan bizim bu vatan hepimizin, Cumhuriyetimizin değerleri bizim her zaman sahip çıkmak boynumuzun borcu, bu cumhuriyet ilelebet yaşayacak, cumhuriyet demek biz demek, cumhuriyet demek hürriyet demek, cumhuriyet demek kardeşlik demek, vatan olma sevdası demek, azizi şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlar bu vatanı, vatan yapmak için toprağa düştüler kanlarını akıtmaktan geri durmadılar bizim de onlara borcumuz, değerlerimize sahip çıkmak. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun nice 99 nice 1000 yıllara” dedi.