Tokat’ın Reşadiye ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bir çeşmenin akan suyu donarak buz tuttu.

Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi, soğuk hava nedeniyle ilginç bir manzaraya sahne oldu. Tokat-Ordu sınırındaki en son yerleşim yeri olan bin 350 rakımlı Bozçalı beldesinde etkili olan soğuk hava günlük yaşamı da etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle, beldedeki bir çeşmenin suyu donarak buz tuttu. Çeşmeden akan suyun yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, içinden akan suyun sesi buz katmanının altında farklı bir şekilde yankılandı. Bu doğal olay bölge sakinlerinin ilgisini çekerken, Bozçalı Beldesi’nde görsel şov oluşturdu. Soğuk hava şartları Reşadiye ve çevresindeki yüksek kesimlerde yaşamı zorlaştırmaya devam ederken, beldedeki buzlu çeşme kış mevsiminin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.