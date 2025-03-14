Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şehzade Korkut (Kesik Minare) Camii’nde kıldığı namazın ardından yaptığı açıklamada, "Şehzade Korkut Camii’nin hem bahçesinde hem binada bulunan bin 300’den fazla taş çıkarılarak kataloglandı, numaralandırıldı. Yabancı turistlerin de çok ilgisini çeken çok nadide bir eseri tekrar kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen ve Antalya’nın en önemli tarihî yapılarından biri olan Şehzade Korkut (Kesik Minare) Camii’nde incelemelerde bulundu. Ersoy, camide kılınan Cuma namazının ardından yaptığı basın açıklamasında; eserin tarihi, restorasyon süreci ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Bin 300’den fazla taş çıkarılarak numaralandırıldı"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, camide uzun süreçler sırasında 6 kere farklı dönemlerde restorasyonlar ve ilave inşaatlar yapıldığını dile getirerek, geçmiş zamanda o yüzden çok zorlu bir restorasyon süreci geçirdiğini söyledi.

Caminin farklı katmanlarda farklı kalıntıları içerdiğini belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Hem bahçesinde hem binada bulunan bin 300’den fazla taş çıkarılarak kataloglandı, numaralandırıldı. Sonra bilim adamlarının yaptığı uzun çalışmalar ve uygulamalar sonrasında tekrar olması gerektiği yere her taş tekrar monte edilerek caminin restorasyonu meşakkatli bir süreçten sonra tamamlandı."

Ersoy, caminin milattan sonra 6. 7. yüzyıllarda kilise olarak inşa edildiğini dile getirerek daha sonrasında 1481-1530 yılları arasında Şehzade korkut tarafından camiye dönüştürüldüğünü aktardı.

1896’da bir yangın felaketi ile karşılaştığını söyleyen Ersoy, "126 yıl boyunca ihmal edilen bir süreç vardı burada. Ama 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün başlattığı çalışmayla ve Antalya Valiliği ile beraber formüllü bir şekilde buranın restorasyon çalışmasına başlandı ve tamamlanmış oldu. Artık hem ibadete açılmış oldu hem de ziyarete açılmış oldu. Yabancı turistlerin de çok ilgisini çeken çok nadide bir eseri tekrar kazandırmış olduk" diye konuştu.