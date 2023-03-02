Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası’ndaki göletin yüzeyi hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzla kaplandı.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası’ndaki göletin yüzeyi hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzla kaplandı.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor. Kaynaşlı ilçesi yaylalarına yağan kar, doğal güzelliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Fenerbahçe Spor Kulübünün tesislerinin de bulunduğu Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan Topuk Yaylası Göletinin çevresi, güzel doğası ve temiz havasıyla doğa tutkunlarına gezi ve tatil imkanları sunuyor. Bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava, bin 300 rakımlı Topuk Yaylası Göletini dondurdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tutan gölden kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Topuk Yaylası’na gelenler, göletin çevresinde yürüyüş yaparak manzaranın ve temiz havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise göletin kenarında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Karla kaplanan eşsiz güzelliklere sahip yayla drone ile görüntülendi.

“Havası mis gibi harika”

Tatil için Balıkesir Altınoluk’tan gelen Fırat ve Gizem Yıldırım çifti, “Bizim bölgemiz yazlık. Bu bölgeyi seçtik, çok sevdik sessiz sakin huzurlu çok güzel bir yer. Her zaman gelmeye çalışıyoruz mart ayındayız bu sefer göleti donmuş halinde gördük yazın başka bir güzel herkese tavsiye ederiz. Havası mis gibi harika” ifadelerine yer verdi.

“Yağış bekliyoruz inşallah yağar sezonumuz nisan ayına kadar uzar”

Yaylaya gelen tatilcilere kayak eğitimi veren Ferhat Cengiz, "Burası Topuk Yaylası, bin 300 metre yüksekliğinde kış turizmine çok uygun kayak kızak kar motorumuz mevcut. Göl buz tutmuş durumda iklimlerde değişmiş durumda ocak sonunda kar yağdı şu an yavaş yavaş erimeye yüz tuttu. Pazar günü inşallah bir yağış bekliyoruz inşallah yağar sezonumuz nisan ayına kadar uzar. Yaz aylarında aktiviteler değişiyor göl çevresinde turlar düzenleniyor binlerce kişi buraları ziyarete geliyor. Arazi araçlarıyla turlar düzenleniyor, orman içinde koşu, yürüyüş parkurları mevcut çocuklar için oyun parkı var” diye konuştu.