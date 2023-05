Batman’ın Sason ilçesinde 2007 yılında tütün üretimine alternatif olarak 2 aile ile yetiştirilmeye başlanan çilek üreticiliği, bugün 500 aileye ekmek kapısı oldu.

Sason ilçesinde Helkıs Dağı eteklerinde kendine has doğasında organik olarak yetiştirilen Sason çileği, aroması ile diğer tatlardan ayrılıyor. Doğal kaynak sularıyla sulanan çilek bahçelerinde çilekler organik olarak yetiştiriliyor. Bu yıl yağışların iyi olması çiftçinin yüzünü güldürürken bol olan çilek, fiyatların da düşmesine neden oldu.

Sason Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Yüksel Yalçın Bozkurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada hava şartlarının çok iyi olduğunu, bu yüzden de iyi verim aldıklarını söyledi. En büyük sıkıntılarının çileğin bol olasının fiyatları maliyetin altına düşürmesi olduğunu dile getiren Bozkurt, “Bu sene hava şartları bizi olumsuz etkilemedi, verim çok iyi. İlk başlarda istediğimiz fiyatlardan açılış yaptık yalnız ürün çok fazla olunca fiyatlarda neredeyse maliyetin altına düşmeye başladı. Çilek üretimi de öyle hemen soframıza geldiği gibi kolay değil, işçiliği, gübresi, masrafı çok olduğu için çiftçi zor durumda. Bunun için üretici ile piyasa arasında bayağı sıkıntı var, onu da yetkililerle görüşerek gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Çilek satışını 20-23 TL arasında değişen fiyatlarla gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

“Bu sene fiyatlar ilk başlarda 20-23 TL arasında başladı ama ürün artınca fabrikalarda reçel için talepte bulundu ama fiyatları da 12-13 TL’ye kadar düşürdü, bu da bizi kurtarmıyor çünkü şu an maliyet 14 TL’nin üzerinde.”

Sason çileğinin aroması ile diğer çileklerden ayrıldığını anlatan Bozkurt, Sason çileğinin aynı zamanda bölgenin coğrafi işaretli bir meyvesi olduğunu da söyledi. Bozkurt, “Sason çileğini diğer çileklerden ayıran özelliği, toprağı, havası, organik olması ve hormonsuz olarak yetiştirilmesi, serada değil de açık havada yetiştirilmesidir, bu özelliğiyle de diğer çileklerden ayrılarak coğrafi işaret alan bir üründür” diye konuştu.

7 bin ton rekolte bekleniyor

Başkan Bozkurt, bu yıl rekoltenin oldukça yüksek olduğunun altını da çizerek, “2007 yılından itibaren Sason’da 15 dekar ile iki aile olarak çilekçiliğe başlandı. Arkasından devlet desteği ile köylülere çilek üretimi için destek, hibe verildi. Şu anda 500 aile 2 bin 200 dekarda çilek yetiştiriciliği yapılıyor. Bu yıl da inşallah 7 bin ton civarı rekolte bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üretici tütünden çileğe döndü

Helkıs Dağı eteklerinde bin 300 rakımlı Kelhasan köyünde çilek yetiştiriciliği yaptığını belirten Ali Osman Gürgan, bahçesini yeni kurduğunu ve iyi ürün aldığını söyledi. Organik çilek yetiştirdiğini ifade eden Gürgan, “Çilek bahçemizi Kasım 2022’de tesis ettik. Çileklerimizde herhangi bir ilaç kullanmıyoruz, herhangi bir hastalığı yok. Gelirimiz şu an yüzde 90 çilek yetiştiriciliğinden geliyor. Daha önce tütün yetiştiriyorduk ama alternatif olarak çilek yetiştiriyoruz artık. Burada albino çeşidi yetiştiriyoruz. Üretici ve tüketici buna ilgi gösteriyor. Bu yıl verim iyidir. Şu an bir sıkıntı yok. Fiyatlar düşük, şu an için üreticiyi kurtaracak fiyat yok” şeklinde konuştu.

Bu yıl iyi ürün aldığını belirten üreticilerden Nazmi Atalay da fiyatların düşük olmasından yakındı. Maliyetin altında sattıklarını belirten Atalay, “Mümkün olduğunca gübrelerden uzak, organik bir şekilde çilek yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene yağışlar iyi olduğundan dolayı iyi ürün elde ettik ama ne yazık ki tatmin edici fiyat alamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Bu da ürünün tarlada kalmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.