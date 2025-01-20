Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bulunan bin 200 rakımlı Keyfalan Yaylası’nda bu yıl 8’ncisi düzenlenen kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kış turizmini başlatan çalışmalarının ardından yaylalarda kış şenlikleri başladı. Mesudiye ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Keyfalan Yaylası’nda, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen şenliğe bölgede yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda katılım oldu. Soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar beyaz örtüyü eğlenceye çevirdi.

Renkli görüntüler ortaya çıktı

Festival ateşinin yakılması ile başlayan etkinliklerde en güzel köpek, orman oyunları, off-road ve kızak yarışları yapılırken, vatandaşlara ise yöresel ürünler ikram edildi. Yarışmalarda dereceye girenlere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve yöresel sanatçıların şarkılarına eşlik ederken, davul-zurna eşliğinde horonlar oynadı ve el yapımı kızaklarla kayak yaptı.

Kar şenliğine katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Vatandaşların eğlencesine ortak olan Başkan Güler, şenliğe katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Unutulmaz bir gün yaşadık"

Şenliğe katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini paylaştı. Dolu bir gün geçirdiklerini belirten vatandaşlar, “Muhteşem bir gün yaşadık. Ortam, konserler, yarışmalar ve ikramlar hepsi bir birinden güzeldi. Bugün burada çok güzel zaman geçirme fırsatımız oldu. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve Mesudiye Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.