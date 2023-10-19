Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kayseri Gençliği 100.Yılda İstiklal Yolunda’ isimli gösteride bin 200 öğrenci hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi, Kayseri Fen Lisesi, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi, Sema Yazar Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ve Sami Yangın Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 6 okuldan bin 200 öğrenci katıldı. Etkinlikte bin 200 öğrenci hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Burada bir konuşma yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; “Bugün cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte sizleri bu şekilde görmek, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Öncelikle Filistin’de yaşanan insanlık dramını, insanlık zulmünü kınıyoruz ve bir an önce zulmün ve savaşın bitmesini istiyoruz. Sizleri geleceğe hazırlarken, dimdik durmanızı, bu vatanı, bu bayrağı, bu sancağı sonuna kadar sahiplenmenizi ve bunun içinde ne gerekiyorsa hep beraber yapacağımızı buradan teminat halinde sizlere söylüyorum. Sizler; içerisinde bulunduğumuz dünya düzeni içerisinde kendinizi en iyi şekilde hayata hazırlamak, günün getirdiği şartlara sahip olmanız ve bizim bayrağımızın yüzlerce yıl dalgalanması için sizlerin duruşunuzun devam etmesi bizler için çok önemli. Bizlerin en güçlü yanı sizlersiniz. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.