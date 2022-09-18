Sivas’ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyünde bulunan 6 asırlık tescilli Ardıç ağacının bakım ve temizliğini gerçekleştirildi.

Sivas’ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyünde bulunan 6 asırlık tescilli Ardıç ağacının bakım ve temizliğini gerçekleştirildi.

Sivas’ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyünde tescillenerek koruma altına alınan 6 asırlık Ardıç ağacı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen özel bir ekip tarafından temizlenerek bakımların yapıldı. İzmir’den gelen ekip ağacın en uç dallarına kadar temizleyip zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yaptı. Köy muhtar Arif Koca, ağaca gösterilen özen ve ilgiden dolayı ham bakanlığa hem de personellere teşekkür etti.