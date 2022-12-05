Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine 1 aile daha katıldı. Nöbetteki aile sayısı 335’e yükseldi.

Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine 1 aile daha katıldı. Nöbetteki aile sayısı 335’e yükseldi.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 190 gündür kararlılıkla devam ediyor. Ailelerin çadırdaki umutlu bekleyişi devam ederken Erzurum’dan 1 ailenin daha katılımıyla sayı 335 oldu.

Yeğeni Menşure Uçucu için Erzurum’dan Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine dahil olan Bayram Uçucu, yeğeninin 2014 yılında PKK’lılar tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürdü.

Yeğenine ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Uçucu, “Yeğenim Menşure için evlat nöbetine katılıyorum. Buradaki evlat nöbetine kimsenin etkisi altında kalmadan yeğenim için geldim. Yeğenimi 2014 yılında PKK’lılar kandırıp kaçırdı. Ben yeğenimin dönmesi için buradayım. İnşallah sesimi duyup gelir. Sadece Menşure değil, tüm kaçırılan çocuklar için umudumuz geri dönmeleri yönünde. Buradan yeğenime çağrım, dönsün. Kapımız açık, devletimize sığınsın. Yeğenim dönmeyene kadar burada bekleyeceğim” dedi.