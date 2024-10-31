Astoria Grande kruvaziyeri, bin 151’i Rus turist toplam bin 576 kişilik kafilesiyle Samsun Limanı’na demirledi.

Samsun’da kruvaziyer turizmi hız kesmeden devam ediyor. Astoria Grande adlı kruvaziyer, kısa bir sürelik aranın ardından tekrar Samsun’a geldi. Rusya’nın Sochi şehrinden demir alan ve sırasıyla İzmir, İstanbul ve Bartın’a uğrayan kruvaziyer, bu sabah da Samsun Limanı’na demir attı. Samsun’a gelen kruvaziyerde bin 151’i Rus turist, 425’i mürettebat olmak üzere toplam bin 576 kişi bulunuyor. Rus turist kafilesi bugün Samsun ve Amasya’da vakit geçirecek.

Kruvaziyer, akşam saatlerinde Samsun’dan demir alarak Trabzon’a gidecek.