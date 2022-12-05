Antalya’da bimekan şahısların ısınmak için yaktığı ateş az daha metruk binayı küle çeviriyordu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Antalya’da bimekan şahısların ısınmak için yaktığı ateş az daha metruk binayı küle çeviriyordu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2810 Sokak üzerinde bulunan metruk binada çıktı. Metruk binadan dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metruk bina içerisinde kalan bimekan şahıslar tarafından yakılan ateş sonucu tutuşan eşyalar ekipler tarafından söndürüldü. Polis ekipleri içeride bulunan bir kişinin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.