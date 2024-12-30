Çorum’un Alaca ilçesinde BİM’e ait kamyon ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Tokat kara yolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca yönüne seyreden Mustafa Koç idaresindeki 31 KE 424 plakalı Lada marka otomobil, karşı yönden gelen İ.S. idaresindeki 34 KL 5057 plakalı, BİM firmasına ait Mercedes marka kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Keziban Koç yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Koç, ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen Mustafa Koç’un cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.