Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) katkılarıyla Düşevi Tiyatrosu tarafından hazırlanan Bimarhane oyunu Bafra ilçesinde sahnelendi.

SBB, Bimarhane isimli tiyatro oyunu ile 17 ilçede sanatseverlerle bir araya gelmeye başladı. “Herkes İçin Sanat Herkes İçin Tiyatro”, “Dünya Ehli Olanlar Aynı Dilden Söyler” sloganıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun’un 17 ilçesinde sergilenmeye başlayan Bimarhane adlı tiyatro gösterisi, Bafra Kültür Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak sergilendi. Bimarhane, ilçedeki izleyicilerinden büyük alkış aldı.