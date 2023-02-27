Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan BİM marketin deposunda çıkan yangında, 2 çalışan dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan BİM marketin deposunda çıkan yangında, 2 çalışan dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bulunan BİM marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin deposunda bulunan kağıtların tutuşması sonrasında yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen 2 market çalışanı ise olay yerine sevk edilen ambulansa alındı. İlk müdahalesi burada yapılan çalışanlar, daha sonra tedavi edilmek üzere başka bir ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.