KOBİ’lere yönelik ticari yazılımlar geliştiren ve sektörün lider firmalarından Bilsoft Yazılım, kuruluşunun 18. yılını kutladı. Şirket çalışanları özel ödüller alırken aynı zamanda şirketin başarısının arkasındaki anahtar unsurlarından biri olan aileleri ile birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bilsoft Yazılım Kurucusu ve Genel Müdürü Ahmet Veli, yaptığı konuşmada çalışanların katkılarının firma için çok değerli olduğunu belirtti. Ödüllendirilen personeller, şirketin kendilerine verdiği desteğin kendilerini motive ettiğini, daha fazla çalışma isteği uyandırdığını ifade etti. Şirketin çalışanları ve aileleri, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelerek vakit geçirdi. Çalışanların aileleriyle beraber olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ve bu tür etkinliklerin şirket kültürünün bir parçası olduğu vurgulandı.

Bilsoft Yazılım’ın kuruluşundan bugüne kadar geçen 18 yılda, çok büyük başarılara imza attığı belirtildi. Ahmet Veli, gelecek yıllarda da şu an olduğu gibi hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti.

Tüm bu gelişmeler göstermektedir ki, Bilsoft’un başarı hikayesi sadece doğru stratejilerle değil, aynı zamanda çalışanlarının katkısıyla da gerçekleştiğinin altını çizen Veli, şirketin çalışanlarına verdiği değerin işletme başarısındaki önemini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.