Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "BİLSEM’ler Arası Eğitsel Dijital Oyun Geliştirme Yarışması"nın ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Törene Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Paça ve Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Adnan Gürbüz katıldı. Kütahya’dan ise İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Hüseyin Köse, dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenler, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) okul müdürü ve veliler hazır bulundu.

Türkiye genelinde 172 dijital oyun başvurusunun yapıldığı yarışmada, yapılan ön değerlendirme sonrası ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde toplam 89 oyun finale kaldı.

Kütahya BİLSEM’den büyük başarı

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi’ni temsil eden Biyokod Yazılım Takımı’nın geliştirdiği “Biyo” adlı dijital oyun tasarımı, lise kategorisinde ödüle layık görüldü. Danışman öğretmenler Mustafa Özkaya ve Halil Karaaslan’ın rehberliğinde hazırlanan projede yer alan öğrenciler Hiranur Çaycı, Ayşe Akarsu ve Berra Ceylan, bireysel yetenekleri ve ekip çalışmalarıyla büyük beğeni topladı.

Dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından takdim edildi. Törende, öğrencilerin başarılarının diğer öğrencilere ilham kaynağı olması temennisiyle tebrikler sunuldu.

Eğitsel dijital oyun geliştirme alanında düzenlenen yarışma, öğrencilere hem teknik hem de oluşturucu beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Bu alanda başarı gösteren tüm öğrenciler ve öğretmenler tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi.