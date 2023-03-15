Afyonkarahisar’da Bilsem ve Kendin Yap Atölyesi olmayan dezavantajlı bölgelerde ki 4-12 yaş grubu okul çağındaki çocukların yararlanmaları için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında Bilsem ve Kendin Yap Atölyesi olmayan dezavantajlı bölgelerde ki 4 -12 yaş grubu okul çağındaki çocukların kültür, sanat, sağlık, spor gibi sosyal hizmetlere erişimlerini sağlamak için açılması planlanan Kod Afyon Merkezleri çalışmaları devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ve Şube Müdürü Murat Diktaş Sultandağı ve Bolvadin ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette kaymakam ve belediye başkanları ile atölyelerin kurulum çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.