Zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yetenekli 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan BİLSEM ön değerlendirmeleri devam ediyor.BURSA (İGFA) - Özel yetenekli 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileir için yapılan BİLSEM sınavları Bursa'da da bu hafta sonu çeşitli okullarda yapıldı.

Çocuklarını sınavların yapılacağı okullara getiren veliler, 20 dakika süren sınav boyunca çocuklarını da okul bahçesinde heyecanla bekledi.

İki ay sürecek olan BİLSEM ön değerlendirme sınav uygulamaları 23 Şubat'ta tamamlanmış olacak.

Ön değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacağı öğrenildi.

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adayların 28 Şubat itibariyle sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.