Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ömer Akhan, Singapur’da düzenlenen matematik olimpiyatlarında, altın ve gümüş olmak üzere iki madalya elde etmeyi başardı.

Karabük BİLSEM’de 2 Nisan’da yapılan merkezi sınavın ardından 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Ömer Akhan, Singapur’da gerçekleştirilen olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

39 ülkeden 44 bin 639 öğrencinin katılımıyla düzenlenen finalde yer almayı başaran Akhan, Türkiye’yi temsil etti.

Bireysel yarışmada gümüş madalya almayı hak eden Akhan, takım oyunlarında da altın madalya kazanmayı bildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Ülkemize ve ilimize bu gururu yaşatan öğrencimizi tebrik ediyorum. Öğrencimizi yetiştiren kıymetli ailesi başta olmak üzere, öğrencimiz için emek veren tüm okul idaresi ve öğretmenlerimizi tebrik ederek başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.