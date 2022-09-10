DÜZCE (İHA) – Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen liseler arası "Patent ve Faydalı Model" yarışmasında Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri dereceye girdi.

DÜZCE (İHA) – Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen liseler arası "Patent ve Faydalı Model" yarışmasında Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri dereceye girdi.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, hem il genelinde hem de ülke genelinde başarılı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen liseler arası Patent ve Faydalı model yarışmasına katılan Şevval Taş ve Fatih Nartkan Dengin yarışmada derece elde etti. Derece alan öğrenciler ve kurum yöneticileri Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Vali Atay’da katılımcılara teşekkür ve başarı belgesi teslim etti.