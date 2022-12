Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere, tanılama ve yerleştirme sürecine ait “BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu” yayımlandı.

Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla, destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM’ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.

Aday gösterme işlemleri 19-30 Aralık tarihlerinde yapılacak

Kılavuza göre, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon, mevcut üyeler ile oluşturulacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20’si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

2022-2023 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’na orgm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.