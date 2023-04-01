Karabük Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) GLOBAL S.O.S Projesi, Growing Beyond the Earth Porjesi, Asteroit Keşfinde, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları, Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Etkinliği, Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması, Türk Patent Enstitüsü çalışmaları yapılarak geleceğin bilim insanları ve mucitleri yetişiyor.

Karabük İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, eğitim öğretim faaliyetleri, projeler ve okulun fiziki durumu hakkında BİLSEM Müdürü Seçil Araşkal’dan bilgi aldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet gerçekleştiren Akbaş, "Devletimizin eğitime sunduğu geniş imkanlar istikametinde BİLSEM’de çağın şartlarına uygun robotik kodlama atölyelerinden bilim atölyelerine kadar ihtiyaca hasıl olan materyalleriyle donanmış atölyeler bulunmaktadır. Buradaki imkanları öğretmenlerimizin rehberliğinde en etkin ve verimli kullandığınızda ulusal ve uluslararası düzenlenen çeşitli yarışmalarda üst düzey dereceler elde ediyorsunuz. Hepsinden önemlisi kendinizi hem akademik hem de çok yönlü geliştiriyorsunuz. Bu çok önemli ve kıymetlidir. İleriki yaşantınızda bu gelişimler sizi her daim başarıya götürecek ve hayatınızı kolaylaştıracaktır. Hepinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi

Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlarda öğrencilerin yeteneklerine uygun bir eğitim içeriği ve ortamı sunmak öncelikli eğitim politikaları arasında yer aldığını ifade eden Akbaş, "Geleceğimizin teknoloji yıldızlarını yetiştirme noktasında Karabük olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genç öğrencilerimizle gelecekte çok daha iyilerini sadece ülkemiz için değil, dünya için, insanlık için üretmek ve bilime, gelişmeye katkıda bulunmak istiyoruz. En önemli ihtiyaç olan insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmek gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Şu an karşılaştığımız sorunları ve gelecekte karşılaşacağımız sorunları hiç şüphesiz bilim ve teknolojiyle çözeceğiz. Bizlere düşen sürekli olarak çalışmak, üretmek ve çağın ötesini yakalamaktır. Bilim Sanat Merkezimizde öğrencilerimiz protez el, deprem alarm sistemi, robotik kodlama, bilim ve uzay araştırmaları gibi bir çok alanda araştırma ve üretim gerçekleştirmektedirler. Aynı zamanda değerleriyle mücehhez olmuş öğrencilerimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için valiliğimizin başlatmış olduğu konteyner kampanyasına destek olabilmek için ’Umudu Katla’ sorumluk projesi çerçevesinde kağıtları geri dönüştürerek 3 boyutlu origami ürünleri yaptılar ve bu ürünlerin satışını gerçekleştirerek kampanyaya destek oldular. Yaşadığımız çağın şartlarını çocuklarımızın bugünü ve geleceği için anlamlı kılmak öncelikli vazifemizdir. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize rol model olmaktadır. Yakın tarihimizde başarılı mühendisler, hekimler, edebiyatçılar, sanatçılar, akademisyenler, iş ve bilim insanlarının temelinin atıldığı okullarımızda başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Ülkemiz artık teknolojiyi dışarıdan alıp kullanan değil ülkemizin her köşesindeki büyük hamlelerle teknolojiyi üreten, tasarlayan bunu da bilim temelli yapma yetkinliğe sahiptir. Biz de çocuklarımızla geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz. BİLSEM’de devletimizin sağlamış olduğu büyük imkanlarla öğrencilerimizi bilimle buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız" ifadelerini yer verdi.

İl Millî Eğitim Müdürü Akbaş ayrıca, dünya genelinde 43 bin 305 kişinin katıldığı Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Etkinliğinde birinci olan BİLSEM öğrencisi Muhammed Ali Telli’ye katılım belgesini verdi.